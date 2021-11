Elektroauto Plug-In Hybrid: BMW eDrive Zones in 138 Städten Europas BMW Group eDrive Zones in Rotterdam Die BMW Group führt ihre innovativen eDrive Zones in 20 weiteren europäischen Städten ein, darunter Kopenhagen, Verona und Toulouse. Insgesamt profitieren damit bereits 138 Städte in Europa von der wegweisenden Technologie. Im kommenden Jahr ist der Einsatz in mindestens 30 weiteren Städten weltweit geplant. ...

SAV / SUV / Offroad Mercedes-Benz EQB: Neues vollelektrisches Kompakt-SUV Mercedes-EQB 300 4MATIC Der neue Mercedes EQB bietet als Siebensitzer Platz für viele Familienkonstellationen und unterschiedlichste Transportbedürfnisse. Damit hat er eine Ausnahmestellung unter den kompakten Elektroautos. Die beiden Sitzplätze in Reihe drei können von Personen bis 1,65 Metern Körpergröße genutzt werden, auch die Montage von Kindersitzen ist dort möglich. ...

Info Mercedes-Benz Werk Gaggenau: 35 Mio. Drehmomentwandler Drehmomentwandler aus dem Mercedes-Benz Werk Gaggenau Das Mercedes-Benz Werk Gaggenau hat den 35-millionsten Drehmomentwandler gefertigt. Die Getriebebauteile werden seit 1979 am Standort produziert und bilden die Schnittstelle zwischen Motor und Automatikgetriebe. Die Drehmomentwandler sorgen für ein sanftes, gleichmäßiges sowie verschleißfreies Anfahrverhalten nach dem Lösen des Bremspedals. ...

Info AMG Winter Experience: Fahrtraining in Schweden buchbar AMG Winter Experience: unvergessliche Fahrerlebnisse in Schweden Unter Anleitung erfahrener Instruktoren und AMG Markenbotschafter aus dem Motorsport bietet die AMG Winter Experience Teilnehmern die Möglichkeit, ihre Fahrkenntnisse auf einem weitläufigen und optimal präparierten Gelände im schwedischen Lappland zu verbessern. Ein breites Spektrum an Optionspaketen ermöglicht die individuelle Konfiguration der Trainings. ...